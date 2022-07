Stiri pe aceeasi tema

- Caz tragic in Italia unde o mama și-a lasat fetița de doar un anișor singura in casa, timp de 6 zile. Bebelușul a murit de foame, in timp ce femeia a mers sa se intalneasca cu partenerului ei la Bergamo. In ciuda faptului ca fetita nu avea nici macar doi ani, mama nu s-a gandit cum ar putea sa supravietuiasca…

- A murit și a patra victima a tragediei din comuna Sarațeni, județul Mureș. Proprietarul fosei septice in care și-au gasit sfarșitul primarul comunei, fiica lui și un consatean a decedat la spital, unde fusese transportat in stare grava, din cauza ranilor suferite in timp ce incerca sa-i salveze pe ceilalți.

- Un bebeluș in varsta de o luna a murit in Tanzania dupa ce a fost smuls de langa mama sa de o maimuța care le intrase in casa, spun autoritațile, citate de BBC, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O Romanie intreaga știe ca este un om altruist și intotdeauna se gandește la cei din jur. Nu se uita la bani nici atunci cand vine vorba despre cazurile sociale. Gigi Becali, caci despre el este vorba, a facut un gest cu care a uimit intreg Internetul. Iata ce bacșiș i-a lasat unui livrator de mancare!

- Caz tragic in SUA, unde un bebeluș de doar trei luni a murit dupa ce a fost lasat de parinți in mașina, cateva ore, in timp ce temperaturile au trecut de 32 de grade. Temperatura interioara a unei mașini poate crește rapid. 80% din creșterea totala a temperaturii are loc in primele 30 de minute. Temperaturile…

- Roxana Dobrițoiu e „singura și disponibila” și vrea ca toata lumea sa știe acest lucru. Au trecut doua luni de cand s-a desparțit de fostul iubit, iar de data aceasta susține ca separarea este definitiva. Acum, vedeta face eforturi sa arate cat mai bine pentru urmatorul barbat din viața ei.

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi. Din nefericire, șoferul autoturismului, un adolescent in varsta de 18 ani, s-a stins din viața pe loc. Nu a mai avut nicio șansa la viața. Incidentul devastator a avut loc intre Lețcani și Podu Iloaiei, in județul Iași. Iata cum s-a intamplat totul!

- Tragedie pe un drum provincial din Italia. Un roman a murit carbonizat la volan, in urma impactului puternic cu o camioneta de remorcare. Simi Moldovan Iulian tocmai ce iși dusese iubita la munca și se intorcea spre casa, moment in care s-a izbit mortal de o camioneta cu platforma de remorcare