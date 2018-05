Stiri pe aceeasi tema

- Bucuria aducerii pe lume unui copil s-a transformat intr-un coșmar pentru aceasta femeie. Aflata in spital, pentru a da nastere unui prematur care a vrut sa se nasca la doar 6 luni, femeia nu isi imagina niciodata ca va avea socul vietii.

- Trei tinere au decedat intr-o comuna din județul Teleorman, in urma unui grav accident de circulație. Cutremurator este filmulețul pe care acestea l-au facut in timpul cursei spre moarte, cu cateva minute inainte. Tinerele au postat pe Instagram mai multe filmulețe chiar din timpul deplasarii cu mașina.…

- Kate Middleton va aduce astazi pe lume al treilea copil al sau, iar Marea Britanie așteapta cu sufletul la gura sa afle daca Ducesa de Cambridge avea avea inca o fetița sau inca un baiețel.

- Face ce face și ajunge sa fie victima cate unui incident in timpul spectacolelor impresionante pe care le face! De data aceasta, Beyonce „a inclus-o” și pe sora ei in momentul mai puțin placut pentru o artista de talie internaționala. Ei bine, cele doua cantarețe au cazut in timp ce performau pe scena…

- Unui pilot i-au dat lacrimile atunci cand mama unui baiețel pe care-l lasase la comanda le-a oferit o cutie de bomboane și in care era un bilețel. Au aflat ca este bolnav de cancer, iar calatoria pe care o facuse cu ei ar putea fi ultima. Pilotii de avion nu au o sarcina usoara, deoarece […] The post…

- A slabit 60 de kilograme și a primit chiar și un premiu pentru asta, in urma unui concurs. Laura Cosbie, o tanara de 35 de ani, din Marea Britanie, mama a doi copii, a reusit ceea ce parea imposibil. Laura Cosbie a afirmat ca s-a simtit umilita in timp ce a ramas blocata intr-un montagne […] The post…