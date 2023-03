Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Bucuresti Vlad Voiculescu atrage atentia cu privire la faptul ca avocatii companiei Romprest au solicitat audierea ca martor liberalul Dan Podaru ca nu intra in atributiile unui consilier local sa devina aparatorul unei firme private. El a adaugat ca spera ca PNL sa ia masuri in…

- ACUZAȚII… O familie de tineri din comuna Falciu a depus plangere penala și a inițiat și acțiune civila impotriva spitalului Huși, precum și a unuia dintre medicii sai ginecologi, acuzand faptul ca pruncul lor ar fi fost nenorocit la naștere. Parinții povestesc cu lacrimi in ochi faptul ca și-au dorit…

- Reprezentantii SRTv au depus, vineri, o noua plangere penala impotriva lui Cristian Oprean, pentru savarsirea infractiunilor de abuz de incredere si inselaciune, conform unui comunicat de presa al instituției. Fostul salariat al televiziunii publice este acuzat ca a angajat, in numele SRTv, fara…

- In urma cu cateva saptamani, Codin Maticiuc și-a botezat, in mare secret, cea de-a doua fetița pe care o are cu Ana Pandeli, femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Evenimentul a fost unul restrans, și a avut loc la biserica Sfantul Ilie din Titan. Ce semnificație…

- Un bebeluș a murit in timp ce era botezat. Cazul a avut loc in 2021, la Suceava, insa abia acum a fost facut public verdictul medicilor legiști. Copilul era botezat pe 31 ianuarie 2021, la o luna și 16 zile. Dupa ce a fost scufundat in apa, micuțul care plangea, a tacut subit. A urmat un stop-respirator,…

- Robert Kennedy Jr., nepotul presedintelui american "JFK" asasinat, si alti activisti anti-vaccinare au intentat un proces in Statele Unite impotriva mai multor institutii media care lupta impreuna impotriva dezinformarii, informeaza sambata AFP.

- Marea Moschee din Paris, cea mai veche de pe teritoriul Frantei, a anuntat miercuri ca a depus o plangere pentru ''incitare la ura impotriva musulmanilor'' pe numele scriitorului francez Michel Houellebecq, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tensiunile escaladeaza intre Florin Salam si Costelus de la Clejani, dupa ce acesta din urma l-a amenintat pe manelist ca ii omoara familia si transmite live pe retelele sociale. In urma amenintarii, Florin Salam si fiica lui, Betty, au depus plangere la Politie. Florin ...