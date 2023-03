Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost condamnat la inchisoare pentru tentativa la omor calificat și incalcarea ordinului de protecție. El iși amenințase in repetate randuri soția, apoi și-a pus in aplicare planul de a-i suprima viața, scrie Adevarul. Tribunalul Bacau l-a condamnat pe barbat la 7 ani și 8 luni de inchisoare…

- Patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitați au fost date in folosința in satul Chetriș. Acestea completeaza rețeaua de astfel de așezaminte din județ, construite in Moinești, Targu Ocna și Racaciuni. 24 persoane cu dizabilitați, care au fost instituționalizate in CRRN Racaciuni, vor beneficia,…

- UNDA VERDE… Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 17.268.132,84 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 11 obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Printre cele 11 localitați norocoase se afla și…

- O noua ocupație va completa Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) la inițiativa 3DUTECH și 10 noi hub-uri 3D Printing se activeaza in licee prin a cincea ediție a campaniei 3DUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D! anunța pana in iunie 2023 o noua ediție a proiectului pentru meseriașii viitorului…

- Tinerii fermieri recent instalați vor putea primi fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de euro. Banii se vor aloca prin noul Plan Național Strategic (PNS), prin linia de finanțare „DR-12 – Investiții in consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați”,…

- Un barbat din Bacau si-a ucis fratele care iesise recent din puscarie, informeaza Antena3. Barbatul ucis fusese inchis 17 ani, dupa ce si-a omorat mama. Agresorul nu s-a impacat deloc cu ceea ce facuse fratele sau, amenintandu-l de mai multe ori cu moartea de cand a fost eliberat. Dupa ce consumau alcool,…

- Proiectul bazei sportive a intrat in linie dreapta catre proiectare și execuție – ieri, 16.01.2023, in prezența primarului Valentin Vieru, a avut loc predarea amplasamentului viitoarei baze sportive a municipiului Moinești. In urmatoarele doua luni se va intocmi proiectarea lucrarii, iar pana la sfarșitul…

- Politistii Capitalei efectueaza, joi, perchezitii intr-un dosar de furt calificat, dupa ce o persoana ar fi furat un rucsac cu 12.000 de euro si 50 de grame de aur de la o familie de refugiati ucraineni, proaspat sositi in tara. Potrivit unor surse judiciare, sotul si sotia s-au indepartat 10 metri…