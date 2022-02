Stiri pe aceeasi tema

- Reporterul Paul Ronzheimer, de la ziarul german Bild , relateaza din estul Ucrainei, „de la zece kilometri de linia frontului”. „Oamenii vor sa plece din zina. Problema este ca nu exista loc in care forțele lui Vladimir Putin sa nu atace”, a constantat jurnalistul, care se afla in zona de conflict de…

- Occidentul "nu va ramane pasiv" fata de atacul militar al Rusiei asupra poporului ucrainean, a amenintat joi dimineata premierul Marii Britanii, Boris Johnson, dupa conversatia cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Intr-o conferinta de presa, ministrul pentru Integrarea Teritoriilor Ocupate Temporar Iryna Vereshchuk a declarat ca Rusia incearca sa forteze Ucraina sa faca concesii.La randul sau, Danilov a mentionat ca Ucraina nu are planuri de eliberare prin forta a teritoriilor detinute de separatisti, adaugand…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat in cadrul unui interviu ca liderul de la Kremlin a promis ca ii va acorda gradul de colonel in armata Rusiei fara a detalia contextul in care Vladimir Putin ar fi facut aceasta promisiune, relateaza luni agențiile AFP si RIA Novosti, citate de…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dancu a asigurat faptul ca nu va exista niciun razboi in care sa fie implicata Romania, in contextul situației instabile dintre Ucraina și Rusia. Pe scurt, in acest moment relația dintre Ucraina și Rusia este instabila. Federația Rusa a trimis 175.000 de trupe la…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca forțele armate ale Ucrainei sunt capabile sa lupte impotriva oricarui atac din Rusia; țara a marcat luni Ziua Armatei cu o expoziție de vehicule blindate și ambarcațiuni de patrulare americane.