Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Italia a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare, dupa ce și-a inecat soția in mare. Giovanni Perria, 78 de ani, și-a ucis nevasta in octombrie 2018, dupa ce a aflat ca aceasta il inșelase in urma cu 40 de ani, pe cand locuiau in Germania, informeaza Daily Mail.Originar din Narbolia,…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare a intervenit astazi in localitatea Valea Anilor din comuna Corlațel, in urma unui apel facut de catre un cetațean la numarul unic pentru apeluri de urgența 112. Acesta solicita ajutorul pompierilor intrucat a observat, in raul Drincea, trupul unui…

- Doi varstnici casatoriți de peste 60 de ani s-au reunit la centrul de ingrijire unde locuiesc, in Florida, Statele Unite, dupa 215 de zile, timp in care au stat separați. Momentul in care barbatul iși revede soția a fost filmat și publicat de BBC.

- Inotatorul japonez Daiya Seto, cvadruplu campion mondial la natatie, a fost suspendat pana la finalul anului de catre federatia de la Tokyo, dupa ce a recunoscut ca a avut o relatie extraconjugala, noteaza Hotnews.ro. In varsta de 26 de ani, Daiya Seto el si-a cerut scuze si a renuntat la statutul sau…

- Lidia Buble se afla din nou in atenția publicului, de data aceasta, printr-o aventura pe care ar fi avut-o cu unul dintre concurenții show-ului „Exatlon”, difuzat la Kanal D. Este vorba despre Costin Gheorghe, fratele celebrei cantarețe Elena Gheorghe, cu care blondina ar fi avut o idila. Citește gratuit…

- Cel mai batran aligator crescut in captivitate a murit la varsta de 83 de ani, la un zoo din Belgrad. Dupa ce a fost transferat din Germania, Muja nu a mai parasit niciodata micul bazin din gradina zoologica din capitala Serbiei, scrie digi24.ro.

- Un om de afaceri a incercat sa-și ucida soția in timp ce se aflau in statiunea Mamaia. Un om de afaceri din Bucuresti a fost retinut, vineri, fiind acuzat ca a incercat sa-si ucida sotia in timp ce se aflau langa un jacuzzi plasat pe terasa apartamentului unde erau cazati. Un barbat a incercat sa-și…

- Cel mai varstnic lenes cunoscut din lume, Paula, a fost eutanasiat la o gradina zoologica din orasul est-german Halle, a declarat luni o purtatoare de cuvant a institutiei, relateaza DPA, citata de Agerpres.