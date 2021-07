Un bătrân, în etate de 95, din Hațeg a dispărut In data de 23.07.2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg au fost sesizați de un barbat din orașul Hațeg despre faptul ca bunicul sau, KADAR IOAN-DUMU (foto), in varsta de 95 ani, din Hațeg, in dimineața zilei de 22.07.2021, in jurul orei 08:00, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Barbatul, care sufera de mai multe afectiuni medicale, la momentul plecarii voluntare era imbracat cu o bluza din material textil de culoare verde, pantaloni lungi din material textil de culoare gri, iar pe cap purta o șapca sport cu cozoroc de culoare gri. Semnalmente:… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 26.07.2021, in jurul 11:00, Politia Orașului Calan a fost sesizata de o femeie din orasul Calan despre faptul ca, la data de 20.07.2021, in jurul orelor 12.00, fiul sau, ONESCU RAUL-MIHAI (foto), in varsta de 19 ani, din Calan, a plecat voluntar de acasa și nu a mai revenit. La…

- O tanara in varsta de 20 de ani, din Apahida, a plecat de la domiciliu in data de 25 iunie, insa nu s-a mai intors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 25 iunie, in jurul orei 9, ROSTAS NELA, in varsta de 20 de ani, din comuna Apahida, sat Apahida, județul Cluj, a parasit locuința…

- Polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați de catre un barbat de 64 de ani, din municipiu, ca la data de 10 iunie fiul sau Rusalim Robert, de 45 de ani, a plecat de la domiciliu si pana in prezent nu a mai revenit. La fata locului s-a deplasat echipa operativa constituita la nivelul subunitatii care…

- Un bistrițean care a disparut sambata dimineața de la domiciliu, este cautat de familie și polițiști. Barbatul a fost dat in cautare naționala. Un barbat in varsta de 64 de ani este cautat de polițiști, fiind disparut din data de 22 mai, de la domiciliul din municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasaud.…

- „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 21 mai a.c., in jurul orei 17,00, LACATUS DAVID ALEXANDRU, in varsta de 2 ani, a iesit din locuinta sa, din localitatea Floresti, pentru a se juca cu alti copii in zona raului Somes si nu a mai fost gasit. Semnalmentele minorului: inaltime…

- Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 21 mai, in jurul orei 17.00, LACATUȘ DAVID ALEXANDRU, in varsta de 2 ani, a ieșit din locuința sa, din localitatea Florești, pentru a se juca cu alți copii in zona raului Someș și nu a mai fost gasit. Semnalmente minorului: inalțime aproximativ…

- Politistii din Olt cauta un barbat, de 28 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu, din comuna Milcov și nu a mai revenit. La data de 15 mai, polițiștii din cadrul Sectiei 4 Rurala Coteana, au fost sesizați de o femeie din orasul Draganesti-Olt, cu privire la faptul ca, din data de 10 mai, fratele…

- Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata, la data de 09 mai 2021, de catre mama unui tanar, in varsta de 17 ani, cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la domiciliul din municipiul Sacele, județul Brașov, la data de 08.05.2021, in jurul orei 15.30, fara a comunica locul deplasarii, iar pana…