Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, la ora 18.28, ISU Timiș a fost anunțat despre producerea unui incendiu la o casa și garajul acesteia, in Lugoj, pe strada Bocșei. S-a dispus alertarea Detașamentului de Pompieri Lugoj și trimiterea la locul intervenției a urmatoarelor forțe și mijloace: o autospeciala de prima intervenție…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit luni dupa-amiaza la un incendiu ce a cuprins o anexa gospodareasca situata pe strada Platanilor. Pompierii s-au deplasat la aceasta intervenție cu doua autospeciale de stingere dotate cu apa și spuma, iar in momentul in care au ajuns la…

- Tragedie in Targu Neamț, acolo unde un barbat, in varsta de 70 de ani, a decedat. Casa lui a fost cuprinsa in intregime de flacari, iar acesta nu s-a mai putut salva. Tragedia a avut loc in cursul zilei de luni. Alte trei persoane au reușit sa se salveze In casa cuprinsa de flacari se […] The post Sfarșit…

- Incendiu, in noaptea de luni spre marți, pe un camp din apropiere de Banloc, județul Timiș. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce o șira de baloți de furaje a fost cuprinsa de flacari. Focul a fost lichidat dupa 8 ore.

- Miercuri dimineața, pompierii de la ISU Timiș au fost chemați sa stinga un incediu izbucnit la o hala de aproximativ 200 mp din comuna Giroc. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma și o autoscara mecanica cu doi ofițeri si 22 subofițeri din cadrul Detașamentului…

- Trei copii au fost salvați in aceasta dimineața dimntr-o casa cuprinsa de flacari in localitatea Vladomira, comuna Trifești, județul Iași. Pana la sosirea forțelor de intervenție, trei copii, cu varste de 3, 4 și 11 ani, au fost salvați de un barbat de 50 de ani. Acesta a intrat in casa și i-a scos…

- Sfarșit crunt pentru un barbat de 80 de ani din Cluj-Napoca, ce a murit azi in urma unei caderi de la inalțime. Incidentul s-a petrecut pe strada Tulcea, din municipiu, barbatul neavand nicio șansa de supraviețuire. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și un echipaj SMURD de terapie intensiva…