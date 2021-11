Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 66 de ani a fost ucis in fața casei seara trecuta, in Dambovița, de catre un individ a carei identitatea nu se cunoaște inca. Oamenii legii sunt in alerta și fac cercetari pentru a da de urma celui care a comis oribila crima.

- Un accident mortal a avut loc in județul Iași. Un pieton a fost lovit de un autoturism, iar șoferul a fugit apoi de la locul accidentului. Victima, un barbat de 50 de ani, nu a mai putut fi salvat de medicii sosiți la fața locului Imediat dupa accident, polițiștii au facut filtre in tot orașul pentru…

- Cetatenii care aleg sa circule in oras cu transportul in comun sau pe jos, in loc sa mearga cu propria mașina, au grija de calitatea aerului in localitatea unde traiesc și nu sunt saraci, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a precizat ca el merge des cu metroul, potrivit Agerpres…

- Scena uluitoare s-a produs pe strada Iuliu Maniu din Brașov, în apropiere de Secția 1 de Poliție. Un tânar de 21 de ani a fost înjunghiat în plina strada. Camerele de supraveghere ale unui magazin din zona a surprins întregul atac. Totul s-a întâmplat…

- Barbatul tocmai fusese externat de parinții sai de la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, unde a stat sub tratament mai multa vreme.Ajuns acasa, intr-un acces de furie, s-a napustit asupra mamei sale care se afla intr-una dintre camerele locuinței. A lovit-o cu o bucata de lemn pana cand i-a zdrobit…

- UPDATE Niciun pat nu mai este liber la terapie intensiva in București pentru pacienții bolnavi de COVID. ”In data de 20 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms la ora 14.00, la nivel national exista 1087 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19. Dintre acestea, 116…