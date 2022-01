Un bătrân din Cugir a murit de frig în casă Un barbat de 72 de ani din orasul Cugir, care locuia singur, a murit inghetat in propria locuinta, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. “O echipa operativa de cercetare a efectuat investigatii, iar din primele cercetari a rezultat ca barbatul, care locuia singur, nu ar fi fost victima vreunei infractiuni”, a precizat […] The post Un batran din Cugir a murit de frig in casa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

