Un batran in varsta de 87 de ani a murit carbonizat intr-un incendiu izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, in propria locuinta din localitatea Condeesti, informeaza ISU Ialomita. Dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Barbu Catargiu” al judetului Ialomita a fost alertat prin apel la 112 despre producerea unui incendiu la o casa din satul Condeesti, comuna Barcanesti. La locul solicitarii s-au deplasat de urgenta trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Urziceni, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Pentru lichidarea incendiului,…