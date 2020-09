Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au fost sesizați cu privire la faptul ca, in noaptea de 24 spre 25 august, MOISE PETRE, de 79 de ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiul Campulung și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime de 1,60 m, greutate 50-55 kg, ten…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza localitații Charlotenburg, județul Timiș. Ailenei Anca Vasilica ar fi plecat, conform Poliției Timiș, astazi de dimineața, din Charlotenburg, iar pana in prezent…

- A plecat de acasa in urma cu o luna si jumatate, dar politistii au fost anuntati abia pe 3 august. Este vorba de un copil de 13 ani, din Timisoara. Oamenii legii asteapta ajutor de la oricine poate oferi detalii despre acest caz. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale cauta un baiat, in varsta de 13 ani, disparut din Timișoara. In 3 august, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca Maistor Octavian Iulian a plecat de la domiciliul sau in urma cu aproximativ o luna și jumatate și nu a mai revenit pana in…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat de 48 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj, judetul Timis. La data de 18 iunie a.c., UNGER LADISLAU-CORNEL ar fi plecat de la locuinta sa din municipiul Lugoj, strada Cotul Mic, judetul…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, astazi, despre disparitia unei femei, de 77 de ani, din municipiul Timișoara. Purza Mariea ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, strada Harniciei, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.60…