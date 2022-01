Un batran in varsta de 92 de ani din localitatea Paraul Pantei, comuna Borca, a murit in noaptea de Revelion dupa ce patul in care dormea langa o soba a luat foc, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca victima s-a intoxicat cu monoxid de carbon. "Pana la sosirea militarilor, din interiorul casei a fost evacuat un barbat de 92 de ani, in stare de inconstienta, intoxicat cu monoxid de carbon. Echipajul SMURD a preluat victima si imediat a inceput efectuarea manevrelor de resuscitare. Din pacate, barbatul…