Un bătrân de 89 de ani a ars de viu în casă, la Moșteni, Giurgiu Tragedia s-a produs marți, in jurul pranzului, in satul Moșteni (jud. Giurgiu), pompierii ajunși la fața locului nemaiputand face nimic pentru batranul prins sub tavanul daramat al casei. Imediat dupa primirea apelului ce anunța incendiul din Moșteni, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o cisterna, o ambulanța SAJ și echipaje de Poliție. Vecinii le-au spus pompierilor ca exista riscul ca barbatul care locuiește in casa respectiva sa fie intr-una dintre incaperi, motiv pentru care echipajele au inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la ISU Giurgiu au fost solicitați luni, in jurul pranzului, sa descarcereze o femeie ramasa blocata in propiul autoturism, in urma unui accident produs pe șoseaua de centura a orașului Mihailești, județul Giurgiu. „ISU Giurgiu a fost solicitat luni sa intervina pe drumul de centura al orasului…

- S-a produs un accident rutier pe DN 71 la intersecția cu Nucet, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Targoviște cu doua autospeciale de intervenție și SAJ Dambovița cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita. Aceasta a primit ingrijiri…

- MARE ATENȚIE,VIAȚA are prioritate, accident rutier produs pe DN 71 la intersecția cu Nucet, ka fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Targoviște cu doua autospeciale de intervenție și SAJ Dambovița cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana…

- Un autocar cu 52 de oameni s-a rasturnat pe șosea, in localitatea Jucu, de langa Cluj. Din fericire, doar 2 persoane au cerut consult medical la fața locului. Potrivit IPJ Cluj, soferul autocarului ar fi pierdut controlul volanului. Un autocar cu 52 de persoane a fost implicat, vineri, intr-un accident…

- O casa cu doua nivele de pe strada Andrei Doga din Capitala, a luat foc. Imediat, la fața locului s-au deplasat patru autospeciale, anunța serviciul de presa al IGSU. Pompierii anunța ca potrivit datelor preliminare, victime nu sunt, potrivit Realitatea.md .

- Evenimentul s-a produs duminica seara, in jurul orei 17, la kilometrul 44 al Autostrazii București-Pitești, iar din accidentul in care au fost implicate trei autoturisme au rezultat doua victime, ambele femei, transportate de urgența la spitale din Capitala. Potrivit ISU Giurgiu (instituție ale carei…

- Astazi, 28 noiembrie 2022, pompierii dambovițeni au fost solicitați sa intervina in cazul unui explozii petrecute intr-un apartament din orașul Fieni. Din fericire, explozia nu a fost urmata și de izbucnirea unui incendiu. La fața locului s-a constatat ca explozia a afectat atat apartamentul in care…