Un bătrân de 78 de ani din Argeș, plecat de acasă în cursul zilei de sâmbătă, a fost găsit Un batran de 78 de ani din localitatea argeseana Albota, plecat de acasa in cursul zilei de sambata, a fost gasit, duminica dimineata, in urma unei actiuni la care au participat politisti, jandarmi, pompieri si localnici. Politistii le recomanda celor care au rude varstnice si care nu sunt de gasit sa anunte cat mai repede disparitia acestora, pentru ca sansele ca ele sa fie gasite in stare buna de sanatate sa fie cat mai mari, conform news.ro Potrivit datelor furnizate de Politia judeteana Arges, disparitia barbatului in varsta de 78 de ani, care are probleme medicale, a fost anuntata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Potrivit datelor furnizate de Politia judeteana Arges, disparitia barbatului in varsta de 78 de ani, care are probleme medicale, a fost anuntata…

