Stiri pe aceeasi tema

- Cata cruzime! Un individ a lovit mortal un cațel. In seara zilei de 31 august a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați, prin 112, despre faptul ca o persoana necunoscuta ar fi lovit un caine.

- Un barbat a fost omorat de catre fratele sau cu un ciomag, in urma unui conflict petrecut la o stana din județul Olt, autorul crimei recunoscandu-si fapta, transmite Agerpres. Conform unui comunicat transmis, miercuri, de Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, procurorii au fost sesizati telefonic cu…

- Un tanar de 20 de ani din comuna Caineni a fost retinut de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor dupa ce ar fi ucis doi caini pe care ii avea in gospodarie, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Un barbat din judetul Prahova este cercetat penal pentru ranirea cu intentie a animalelor dupa ce a trecut intentionat cu masina peste un caine. Animalul a fost preluat de catre veterinari, scrie News.ro. Barbatul, de 52 de ani, din comuna Gornet, a fost vazut, marti seara, cum a trecut intentionat…

- In urma verificarilor, politistii au identificat o femeie de 50 de ani, din municipiul Slobozia, care detinea in apartamentul sau noua pisici cu varste diferite si un caine."De asemenea, s-a constatat ca animalele in cauza s-ar fi aflat in pericol, acestea nefiind ingrijite corespunzator. Astfel, politistii…

- In urma imaginilor aparute in spațiul public cu privire la aruncarea unui obiect (o sticla) spre un urs, de catre un pasager dintr-un autoturism ce se deplasa pe DN 7C – Transfagarașan, Compartimentul Relații Publice din cadrul IPJ Argeș ne comunica faptul ca polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția…

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta, dupa ce pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un caine legat de o mașina și plimbat pe o șosea. Imaginile au fost inregistrate la Tismana. „Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public, in care se observa un patruped legat de un autoturism care…