- Barbatul, in varsta de 69 de ani, se afla la pescuit atunci cand a cazut in canal, intr-o zona mlastinoasa si a sunat la numarul unic de urgenta 112 pentru a fi ajutat. Doua echipaje navale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Delta' si un echipaj al Garzii de Coasta au inceput cautarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit si confiscat in P.T.F. Vama Veche bunuri in valoare de peste 8.300 lei, pentru care trei cetateni romani nu au putut prezenta documente de provenienta. In data de 01.11.2019, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al…

- In luna septembrie, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala de pe raza judetului Ilfov.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetul Marmatiei au depistat și reținut trei tineri din Coasta de Fildes si Guineea, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele trei persoane au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, bunuri nedeclarate cu o valoare totala de aproximativ 51.840 lei. In data de 19.08.2019, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- Un bucurestean a fost prins de politistii de frontiera in timp ce transporta, cu o autoutilitara, peste 220 de kilograme de peste fara a avea documente legale pentru achizitionare, conform Agerpres.Citește și: ULTIMA ORA Simona Halep a fost ELIMINATA din optimile de la Cincinnati Potrivit…