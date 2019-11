Un bătrân a murit într-un incendiu cauzat de un aparat de încălzit Un batran din satul tulcean Slava Cercheza a murit, sambata dimineata, intr-un incendiu cauzat cel mai probabil de un aparat de incalzit aflat sub tensiune, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.



Batranul, in varsta de 83 de ani, se afla singur in imobilul cuprins de flacarile care au fost vazute tarziu de vecini, din cauza cetii dense.



Vecinilor le-a fost teama sa se apropie de imobil sa incerce sa-l salveze pe batran, iar in momentul in care echipajele ISU Delta au ajuns incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei camere si se propaga la alte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

