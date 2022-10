Stiri pe aceeasi tema

- Un batran in varsta de aproximativ 70 de ani a murit, luni, strivit de tractorul pe care il conducea. Intamplarea nefericita s-a petrecut in apropierea satului Lazuri, din comuna aradeana Varfurile.

- Vineri, un barbat de de circa 50 de ani a murit dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el, intr-o zona impadurita din zona localitații Pata. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la fața locului, insa, in ciuda eforturilor depuse de aceștia, barbatul a fost declarat decedat.…

- Astazi, politistii din cadrul Politiei municipiului Bistrita au fost sesizati despre faptul ca un autoturism a fost gasit rasturnat in raul Bistrita.Potrivit IPJ Bistrita Nasaud, la locul evenimentului, in autoturism au fost identificati doi barbati de 36 si 37 de ani, din Unirea, care din nefericire…

- Un barbat de 57 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu tractorul in localitatea Naeni, a anuntat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Buzau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un grav accident de circulație a avut loc, marți dupa-amiaza, pe DC 131, intre localitațile Gavojdia și Salbagel, in urma caruia un tanar, in varsta de 29 de ani, și-a pierdut viața. Acesta a condus un autoturism dinspre localitatea Salbagel spre Gavojdia, iar intr-o curba ușoara, spre stanga,…

- Tragedie la Gura Putnei. Un barbat de 35 de a murit iar un altul de 20 de ani se afla in stare de inconștiența dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile pe raza localitații Gura Putnei, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului un barbat…

- Tragedie in aceasta seara, in apropierea Aerodromului Cioca, la marginea Timișoarei. Echipajele de urgența au fost solicitate, in jurul orei 19:00, dupa ce o persoana s-a electrocutat. „La fața locului s-au deplasat trei pompieri cu o autospeciala de prima intervenție și comanda din cadrul Detașamentului…

- In cursul acestei dimineți, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Oituz, in urma unui apel care anunța faptul ca o persoana a fost prinsa sub un tractor. La locul indicat, s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, descarcerarea și doua ambulanțe SAJ. Din nefericire,…