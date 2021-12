Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat de la un etaj al Spitalului Militar din Cluj-Napoca. A fost deschis un dosar penal pentru a se stabili imprejurarile producerii evenimentului. ”Politistii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana s-ar fi…

- Noaptea trecuta pompierii de la ISU Cluj au participat la o intervenție pentru stingerea unui incendiu intr-o locuința din municipiul Cluj-Napoca, unde a fost gasita o persoana care nu prezenta semnale vitale.

- Un barbat in varsta de 86 de ani, confirmat pozitiv cu Covid s-a aruncat de la primul etaj al Spitalului din Gherla, judetul Cluj, acolo unde era internat pentru tratament, informeaza Observator News. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 2:00, dupa ce asistentele care se aflau pe tura…

- Natabay Tinsiew, din Eritrea, Africa, cel mai batran barbat din lume a murit la varsta de 127 de ani. El va fi introdus post-mortem in Cartea Recordurilor, conform dorinței familiei acestuia care a inceput demersurile in acest sens. Franțuzoaica Jeanne Calment, care a murit in 1997, la varsta de 122…

- Incident tulburator in Florești. O femeie s-a aruncat de la etaj, dintr-un bloc de pe strada Stejarului, și a decedat. In casa, in momentul saltului fatal, se afla un echipaj SMURD care venise, la solicitarea soțului femeii, sa previna sinuciderea. In urma ei au ramas doi copii orfani de mama și un…