Societatea de Transport Public Timişoara are un nou director

Ioan Goia nu mai deţine funcţia de director al Societăţii de Transport Public Timişoara, începând de astăzi, ducă a anunţat Cătălin Iapă, membru AGA al societăţii. The post Societatea de Transport Public Timişoara are un nou director appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]