- Ahmed Sami El Bourkadi, cetațean de origine marocana, dar cu pașaport canadian, a ajuns miercuri seara pe Aeroportul Otopeni insoțit de oamenii legii, și va fi audiat. Noaptea și-o va petrece in arestul poliției din Iași, in spatele gratiilor.„O escorta a Poliției Romane a preluat din Italia și a adus…

- Tragedia s-a petrecut in Iași, unde un barbat și-a omorat iubita pentru ca ii cerea sa schimbe postul TV la care se uita. In urma celor intamplate, barbatul a fost condamnat la șase ani de inchisoare și trei ani nu are voie sa intre in localuri in care se servește alcool. Crima s-a petrecut pe 10 martie,…

- Comunitatea din Quartu Sant’Elena, o localitate din Cagliari, regiunea Sardinia, Italia, este șocata. Mihaela Nicoleta Kleics, o romanca in varsta de 50 de ani, a fost gasita moarta in casa, ucisa cu mai multe lovituri de cuțit. Iubitul femeii, acuzat de crima oribila, a incercat sa iși puna capat zilelor.…

- Crima misterioasa in Italia! O romanca in varsta de 50 de ani a fost gasita fara suflare intr-o locuința din orașul metropolitan Cagliari din Italia. Conform primelor informații, se pare ca femeia ar fi fost injunghiata de mai multe ori. Iata cine a gasit-o pe femeie moarta in casa și ce spun oamenii…

- Trupul neinsuflețit al unei romance din Ladispoli, care murise de trei zile, a fost descoperit in casa, in timp ce soțul ei, grav bolnav și imobilizat in pat, nu putea chema ajutoare. Femeia, o femeie de...

- O romanca in varsta de 37 de ani i-a impresionat pe italieni, dupa ce a stabilit un nou record. Femeia a nascut noua copii și a dezvaluit in presa din peninsula ca iși mai dorește și alții. Proaspeții parinți iși doresc o familie numeroasa și au menționat ca pentru ei reprezinta un adevarat ritual.

- Loredana, o romanca din Italia, a fost ucisa cu salbaticie de iubitul de 75 de ani, care a incercat apoi sa se sinucida. O tragedie a avut loc in orasul Manduria, in provincia Taranto, unde un barbat, pe numele sau Pietro Dimitri, și-a ucis partenera romanca, inainte de a incerca sa-și ia viața…

- O tanara romanca, in varsta de 20 de ani, data disparuta de parinți in urma cu cateva zile, in Italia, a fost gasita moarta sub un copac, pe terasamentul din spatele aeroportului din Padova. Trupul fara viața al fetei a fost observat de un barbat, care alerga in zona și care a alertat imediat…