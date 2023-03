Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru Bruxelles in anul 2023. Anunțul a fost facut de Anitta Hipper, purtatoare de cuvant pentru afaceri interne a Comisiei Europene, care a reamintit ca cele doua tari indeplinesc toate criteriile necesare incepand din 2011.”Comisia…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si-a completat rapid lotul dupa anuntul de ieri, privind plecarea pivotului Radoje Vujosevic. Noul jucator e tot strain, dar american, si evolueaza pe postul de fundas. E vorba, de fapt, de revenirea lui Darrion Strong printre „lei”. Americanul in varsta de 29 de ani a…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara s-a și desparțit, pe cale amiabila, de pivotul muntenegrean Radoje Vujosevic, baschetbalist achiziționat in luna septembrie. ”Apreciem mult ajutorul pe care ni l-a acordat intr-o perioada dificila, in care Adam Mirkovic a fost accidentat, iar echipa s-a confruntat cu probleme…

- Localitatea Fundata , din județul Brașov, a fost declarata destinația turistica numarul 1 in 2023, in Romania, conform Clubului Presei de Turism. In top 10 se afla și Șinca Veche . Romania este o tara care merita sa fie promovata turistic, astfel ca membrii Clubului Presei de Turism – FIJET Romania…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca al 21-lea tramvai Imperio din totalul de 100 comandate, a sosit la Bucuresti si a intrat in probe si va circula in curand pe linia 25. El a adaugat ca 12 tramvaie noi Imperio produse de Astra Vagoane vor fi introduse pe linia 25, in total, pe masura ce…

- „Leii din Banat” au anuntat un nou transfer in timp ce meciul alb-violetilor cu Dinamo era la inceput. Nord-macedoneanul Adem Mekic a semnat cu SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si a si intrat azi, in esecul oarecum neasteptat, scor 71-77, pe terenul bucurestenilor. Este a treia infrangere consecutiva…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, de peste 1.800.000 lei, depistate in Portul Constanta Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea si politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime…

- Daca anul trecut echipa de baschet a Timisoarei a invins tur-retur Steaua, Dinamo si Rapid si in acest sezon lucrurile stau cam la fel. Banatenii au invins ABC Laguna, o nou-promovata din capitala in deplasare, a trecut de Dinamo acasa si a batut afara Steaua. Pe 17 decembrie, SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara…