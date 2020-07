Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a inchis orașul Leicester, aflat in centrul țarii, ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19. Mariana Papava, o romanca aflata in orașul englez, descrie pentru Libertatea cum este noua carantina instituita de autoritați.Magazinele din Leicester care nu vand produse esențiale s-au inchis,…

- Fotbalistii lui PSG, in frunte cu Neymar, au reluat joi antrenamentul colectiv dupa o intrerupere de trei luni si jumatate, o ultima etapa inaintea ultimelor lor meciuri in acest sezon, in Franta si Europa, informeaza AFP. "Din nou pe teren!", a scris campioana Frantei pe contul sau de Twitter, postand…

- Jucatorii de tenis Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic s-au alaturat campaniei de combatere a rasismului BlackOutTuesday, pe fondul protestelor din SUA generate de moartea afro-americanului George Floyd, scrie Reuters. Liderul ATP, sarbul Novak Djokovic, a postat pe conturile sale de Instagram…

- Sute de activiști au sfidat regulile de distanțare sociala pentru a se aduna în Piața Trafalgar din Londra și protesta din cauza morții lui George Floyd, afro-americanul din Minneapolis care și-a pierdut viața dupa ce un ofițer de poliție a stat cu genunchiul pe gâtul sau aproape 9 minute,…

- Spania anunta ca turistii straini pot veni in tara din luna iulie, fara a fi plasați in carantina și solicita reguli comune in UE de redeschidere a frontierelor Spania a anuntat ca turistii straini pot veni in tara din luna iulie, in conditiile in care relaxeaza unele dintre cele mai stricte masuri…

- Jucatorii profesionisti de golf din intreaga lume duc dorul competitiilor. Multe staruri din ”sportul bogatilor” au publicat pe paginile lor de pe diverse retele de socializare videoclipuri in care se antreneaza si executa diferite ”trick-shot”-uri.

- In linii mari, situația se stabilizeaza in localitațile din țara unde a fost instituit regimul de carantina. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda, transmite Știri.md. Premierul Ion Chicu s-a referit la cele 5 localitati: municipiul Soroca, orasele Glodeni,…

- Gigi Becali vrea ca Liga 1 sa reinceapa cat mai repede, iar in acest sens, jucatorii de la FCSB au fost testati deja pentru coronavirus. Alaturi de ei a fost testat si staff-ul tehnic, cat si personalul auxiliar. Mai mult, finantatorul FCSB nu vrea ca reluarea campionatului sa-i gaseasca pe jucatori…