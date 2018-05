Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 14 aprilie, la Pitesti, a avut loc Campionatul National de Cros pentru Veterani, acolo unde venerabila sportiva Veronica Negreanu (88 de ani), din Constanța, a castigat locul l in proba de 100 de metri, destinata categoriei +85 ani. „Doamna doctor”, așa cum este cunoscuta in orașul de la malul…

- Momente spectaculoase la Ziua Jandarmeriei in Pitesti! Azi se implinesc 168 de ani de la semnarea actului prin care domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat Legiuirea pentru Reformarea Corpului Slujitorilor in Jandarmi, document care marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane. Și jandarmii argeșeni…

- Jandarmii i-au prins pe prietenii tanarului din Pitești care a murit in fața blocului. Cei patru le-au spus oamenilor legii ca tanarul era in viața cand l-au dat jos din mașina. Un tanar de 28 de ani a fost gasit decedat pe trotuarul din fața blocului in care locuia din Pitești. Anchetatorii suspecteaza…

- 1 Martie, ziua Martisorului, a oferit prilejul jandarmilor argeseni de a-si exprima respectul si pretuirea pentru cele care le sunt aproape in calitate de colege, mame, sotii, fiice, prietene. Doamnele si domnisoarele din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges au fost felicitate de catre…

- Finalul de saptamana a fost unul de sarbatoare in familia echipei FC Arges si asta nu doar din ratiuni sportive, vorbind aici despre victoria celor de la FC Arges la Miroslava ci despre faptul ca portarul Octavian Popescu si-a botezat cei doi gemeni. Petrecerea a fost una cu stil, aceasta avand loc…