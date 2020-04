Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul impuscat mortal de politisti miercuri dimineata in urma unui incident violent este acelasi care, in ianuarie 2016, a intrat cu masina in gardul Guvernului. Barbatul fusese obligat de instanta sa urmeze tratament psihiatric.Surse din ancheta au declarat ca barbatul care a decedat in urma incidentului…

- Barbatul impușcat mortal de polițiști dupa un scandal uriaș intr-un hotel din București se numește Alexandru Gazdac, a fost angajat al unei televiziuni și este cunoscut dupa ce a intrat cu mașina in...

- O femeie de 79 de ani a murit, luni dimineata, in Bucuresti, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada. Brigada Rutiera a informat ca, in jurul orei 5,00, conducatorul unui autovehicul, in varsta de 47 ani, care se deplasa pe bd. Iuliu Maniu catre autostrada A 1, cand a […] Articolul…

- Jeremiah Dickey (foto) a fost gasit impuscat, marti, pe o strada din cartierul Brooklyn din New York, au precizat politistii citati de CNN. Tanarul a fost transportat de urgenta la spital, insa medicii au fost nevoiti sa constate decesul. In imaginile transmite live pe Facebook, Jeremiah…

- Politia Metropolitana a anuntat ca barbatul impuscat duminica de agenti in cadrul unui incident de natura terorista in sudul Londrei a murit, informeaza Reuters. "Putem confirma ca barbatul impuscat...

- Un barbat in varsta de 35 ani, din localitatea Piatra Soimului, a fost injunghiat mortal, luni seara, de un consatean de 32 ani. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu, a declarat,...