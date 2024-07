Stiri pe aceeasi tema

- O clasa de tratamente pentru diabet, din care face parte Ozempic, cel mai bine vandul, este asociata cu reducerea riscului de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui studiu publicat saptamana trecuta. Aceasta clasa de tratamente imita un hormon intestinal (GLP-1) și, deși exista de aproximativ…

- Mananca mai puțin pentru a trai mai mult și a reduce riscul de cancer. Aceasta pare sa fie concluzia bioinginerului Eric De Maerteleire, care ofera in acest sens exemplul locuitorilor insulei Okinawa care traiesc in mod curent 90-100 de ani. Specialistul considera ca a reduce, in mod inteligent, porțiile…

- Prin adoptarea dietei pentru sanatatea planetei (Planetary Health) poate fi redus riscul de deces prin cancer și boli de inima și, totodata, incetinim procesul schimbarilor climatice. Dieta Planetary Health pune accentual pe fructe și legume, precum și pe proteine din surse vegetale, potrivit Medical…

- Kate Middleton, printesa de Wales va participa sambata la parada Trooping the Colour, aceasta fiind prima ei aparitie publica din acest an dupa diagnosticul de cancer si dupa operatia abdominala suferita in ianuarie. Kate a declarat vineri ca face „progrese bune” in lupta cu boala, insa tratametnul…

- Jandarmeria Capitalei a comunicat ca luni seara, in incinta Biroului Electoral Sector 1, un jandarm a observat un barbat manipuland un sac și susținand ca acesta s-a rupt, dezvaluind ca in interior se afla materiale auxiliare utilizate in procesul de votare. Dupa o verificare vizuala a conținutului…

- Tatuajele, odinioara considerate doar un mijloc de exprimare personala sau celebrare a unor momente importante din viața, au devenit subiect de preocupare pentru oamenii de știința. Intr-un nou studiu, cercetatorii de la Universitatea Lund din Suedia avertizeaza ca tatuajele ar putea fi legate de un…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a postat un mesaj cuprinzator, pe Facebook, dupa ce a participat la lansarea candidaților PNL din județul Mehedinți pentru alegerile locale din data de 9 iunie. Fostul premier Nicolae Ciuca este de parere ca liberalii pot aduce schimbarea de care are nevoie județul Mehedinți,…

- Caz șocant in Timiș! Un barbat s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a fost operat la o clinica privata. Acesta a fost diagnosticat cu cancer in urma cu an și a ales sa lupte cu aceasta boala. Ei bine, se pare ca o intervenție chirurgicala i-ar fi adus sfarșitul.