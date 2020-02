Stiri pe aceeasi tema

- In caz de coronavirus din Rimini ar fi un barbat italian care s-a intors din Romania. Acesta a fost internat in spitalul din Rimini, iar medicii fac controale asupra membrilor familiei și a...

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania și s-a intors in Italia, unde este internat in prezent.Barbatul ar fi fost chiar in weekendul trecut in Romania. Știre in curs de actualizare.

- Potrivit publicatiei Il Resto del Carlino, acesta este primul caz de infectare cu coronavirus din Rimini. Conform unui buletin medical comunicat de regiunea Emilia-Romagna marti, este vorba despre un barbat in varsta de 71 de ani, cu domiciliul in Cattolica. Pacientul este internat in sectia de boli…

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- Sambata seara (n.r. - 22 februarie 2020), Comitetului intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu responsabilitate in acest domeniu, au sustinut o teleconferinta, avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

- Un pacient suspect de infectare cu coronavirus a fost internat sambata seara la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare.Citește și: Celebrul Conac Banffy, din zona Transilvaniei, a fost scos la vanzare Conform satumareonline.ro, este vorba despre un barbat sosit…