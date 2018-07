Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean britanic in varsta de 56 de ani urmarit pentru trafic de minori a fost prins in localitatea Cermei din județul Arad, informeaza Mediafax. Magistrații timișoreni au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Reprezentanții IPJ Arad au informat ...

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat si retinut un barbat de 28 de ani, din comuna Helegiu, impotriva caruia a fost instituita masura urmaririi la nivel international.

- Un barbat in varsta de 66 de ani din Alba Iulia, urmarit la nivel national, pentru ca nu si-a respectat conditiile stabilite in masura preventiva a controlului judiciar, a fost retinut, duminica, pe politisti. Potrivit IPJ Alba, in 22 iulie, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului…

- La data de 13 iulie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat un barbat de 55 de ani, cetatean olandez, urmarit la nivel international, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, pentru infractiuni comise pe teritoriul acestui stat. Persoana…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu lucratori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au efectuat o acțiune specifica, ocazie cu care a fost depistat, la imobilul unde locuiește, un barbat, de 33 de ani, din municipiul Targu ...

- Un barbat certat cu legea a fost depistat ieri in timp ce se afla la Timisoara. Acesta era dat in urmarire nationala pentru doua infractiuni diferite. Una a fost comisa impotriva patrimoniului, iar cealalta, in regimul rutier. Tanarul de 28 de ani a fost prins de politistii Serviciului de Investigatii…