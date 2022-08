Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu dubla cetatenie ungara si romana, aflat pe lista infractorilor urmariti de Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA, a fost arestat la Budapesta, a anuntat joi politia ungara pe website-ul sau.

- Biroul Federal de Investigații din Statele Unite ale Americii a confirmat ca actorul american Alec Baldwin a apasat pe tragaciul armei cu care a regizoarea Halyna Hutchins a fost impuscata mortal pe platoul de filmare a filmului western „Rust” in urma cu aproape un an.

- Un barbat cautat pentru infractiuni de terorism, aflat pe lista celor mai cautate 50 de persoane ale Politiei Ungare, a fost retinut in Ungaria, potrivit unui comunicat al Biroului National de Investigatii al Politiei Ungare. El a fost condamnat in luna martie de catre Tribunalul din Budapesta la 15…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bivolari efectueaza cercetari in privinta unui barbat, cu cetațenie romana și R. Moldova, care transporta 48 de perechi de incalțaminte contrafacuta. In data de 04 iulie a.c., in jurul orei 23.45, pe timpul desfasurarii unei misiuni…

- Un barbat de 44 de ani din Marculeși depozita acasa zecid e muniții. Acesta a fost "vizitat" de ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, care au efectuat percheziții la domiciliul lui.