Stiri pe aceeasi tema

- Barbat urmarit timp de mai multe luni de autoritațile americane pentru ca il amenința pe președintele Joe Biden a fost impușcat miercuri de FBI in statul Utah, cu cateva ore inaintea vizitei președintelui american in acest stat american

- Un barbat urmarit de luni de zile de catre autoritatile americane pentru ca profera amenintari la adresa presedintelui Joe Biden a fost impuscat miercuri de FBI in statul Utah, cu cateva ore inaintea unei vizite planificate a presedintelui in acest stat din vestul Statelor Unite, transmite AFP, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden a cerut joi "eliberarea imediata" a presedintelui inlaturat al Nigerului, Mohamed Bazoum, retinut saptamana trecuta de militarii aflati la originea loviturii de stat din tara vest-africana, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Fac apel la eliberarea imediata a presedintelui…

- Producatorul de film Jeffrey Katzenberg, consilierul presedintelui Joe Biden in campania pentru un nou mandat, spune ca vede o oportunitate in ceea ce multi considera a fi drept cea mai mare vulnerabilitate a presedintelui SUA in cursa prezidentiala din 2024 - varsta sa, relateaza Reuters.

- Viktor Orban, pedepsit de Joe Biden: SUA blocheaza a vanzare de armament catre Ungaria pentru ca Budapesta impiedica aderarea Suediei la NATOPrincipalul lider republican din Comisia pentru relatii externe a Senatului SUA, Jim Risch, a declarat miercuri ca blocheaza o vanzare de armament in valoare…

- Deși s-au vehiculat multe nume, ba chiar și Klau Iohannis a fost menționat, noul șef al NATO pare sa fie ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, daca ar fi luate in considerare ultimele declarații ale președintelui SUA. Presedintele american, Joe Biden, a declarat joi la Washington ca va trebui…

- Casa Alba a publicat luni rapoarte privind informații financiare ale președintelui Joe Biden, potrivit carora finanțele personale ale președintelui in 2022 s-au schimbat puțin fața de anul precedent, informeaza Rador.Cu toate acestea, cuantumul drepturilor de autor pentru carți incasate atat de președinte,…