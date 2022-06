Cartea zilei: Intalnirea. O filosofie- Charles Pépin

Un salutar eseu filosofic in aceste vremuri in care tindem sa ne retragem in noi insine.In traditia celorlalte doua eseuri de filosofie practica ale sale, Virtutile esecului si Increderea in sine. O filosofie, Charles Peacute;pin ne propune o noua carte profunda si revelatoare despre intalniri… [citeste mai departe]