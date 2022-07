Un bărbat, trimis în şomaj tehnic, s-a sinucis. Ce a scris pe o factură Un barbat in varsta de 46 ani, din Slatina, a fost gasit spanzurat in locuinta sa din Slatina, luni. Salariat al fabricii de aluminiu, acesta se afla in somaj tehnic. Un coleg de-al barbatului ar fi incercat, in ultimele zile, sa dea de el, insa acesta nu i-a raspuns la telefon. L-a cautat acasa, a […] The post Un barbat, trimis in somaj tehnic, s-a sinucis. Ce a scris pe o factura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un barbat in varsta de 46 de ani, care se afla in somaj tehnic dupa ce compania la care lucra si-a redus activitatea, a fost gasit spanzurat luni, in locuinta sa din Slatina, unde a fost gasit si un mesaj scris pe o factura la utilitati.

- Un barbat in varsta de 46 ani, din Slatina, a fost gasit spanzurat in locuinta sa din Slatina, luni, 11 iulie 2022. Barbatul ar fi lasat cateva cuvinte pe o factura, punand gestul pe seama greutatilor din ultima perioada. Barbatul, salariat al fabricii de aluminiu, se afla in somaj tehnic.

