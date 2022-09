Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera galateni au depistat si predat autoritatilor competente un barbat pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare pentru sase infractiuni, emisa de autoritatile din Franta, informeaza, joi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati.…

- Politistii de frontiera au depistat si predat autoritatilor competente un barbat din Republica Moldova pe numele caruia era o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare, emisa de autoritatile din Italia, informeaza, joi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Politistii de frontiera au depistat si predat autoritatilor competente un barbat pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare, emisa de autoritatile din Italia, informeaza, marti, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un incident grav s-a produs, marți dimineața in localitatea Oteșani, județul Valcea. O femeie de 67 ani a murit, dupa ce a fost lovita de creanga unui copac. Cel care a sunat la 112 a fost un barbat care o insoțea pe aceasta, scrie ziarul Gazeta de Sud.Autoritațile au fost alertate prin apel la 112…

- Autoritațile cautau un tanar care a decedat acum doi ani pentru a-i inmana cardul pentru ajutor social. Dezvaluirea a fost facuta de deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, care l-a ingrijit pe tanarul grav bolnav. Astfel, el acuza guvernul ca acest program este „un mare dispreț pentru romanii cei mai…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, familia copilei de 13 ani, care a murit intr-un grav accident, aduce acuzații grave la adresa șefului Poliției din Targoviște, care ar fi nașul vinovatului. In ziua in care au condus-o pe minora pe ultimul drum a fost un adevarat scandal intre cei prezenți la ceremonie…

- Un barbat de aproximativ 65 de ani a murit, duminica, in bazinul pentru adulti al Strandului Municipal din Piatra Neamt. El a fost observat la fundul bazinului de catre salvamari si i s-au aplicat manevre de resuscitare, fara rezultat insa. Politistii au deschis o ancheta si incearca sa stabileasca…

- Un barbat a murit dupa ce a calcat pe o mina pe o plaja din Odesa. Autoritațile au lansat numeroase avertismente ca oamenii sa evite plajele din cauza ca sunt minate, dar apelurile lor nu sunt intotdeauna luate in serios.