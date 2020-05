Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat transgender este insarcinat cu soția lui, o femeie transgender care lucreaza ca model. Cuplul a conceput copilul natural, scrie a1.ro.Danna Sultana s-a nascut barbat si se identifica ca fiind femeie.

- Un barbat aflat in stare de ebrietate a facut un adevarat scandal acasa, amenințand și alungandu-și in strada soția și cei cinci copii.Actele de amenințare și violența asupra familiei sale au ieșit la iveala abia in cursul dimineții de marți, cand polițiștii Secției de Poliție Rurala Șcheia au fost…

- Un batran de 87 de ani a fost scos de un medic din spital pentru a vedea apusul din Wuhan. Din cauza varstei si a efectelor bolii, barbatul se temea ca nu va supravietui infectiei cu coronavirus. Cazul sau a ajuns in toata presa mondiala, iar imaginea patului scos la lumina a emotionat milioane de oameni.…

- Cazurile de coronavirus din Romania se inmulțesc din ora in ora. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns in urma cu puțin timp la 116. Trei noi pacienți – intre care doua asistente medicale din Hunedoara – au fost confirmați cu coronavirus. Bilanțul cazurilor ajunge astfel la 116. Și tot crește de la ora la…

- Autoritațile au anunțat, in aceasta seara, noi cazuri confirmate de coronavirus. Caz 114 Femeie, 38 ani, Hunedoara, contact caz 26 ( tanara care nu a respectat autoizolarea) Caz 115 Femeie, 45 ani, Hunedoara, contact caz 26 Ambele cazuri ( 114 și 115) sunt asistente medicale. Caz 116 Barbat, 60 ani,…

- Autoritațile au anunțat, in aceasta seara, noi cazuri confirmate de coronavirus. Caz 114 Femeie, 38 ani, Hunedoara, contact caz 26 ( tanara care nu a respectat autoizolarea) Caz 115 Femeie, 45 ani, Hunedoara, contact caz 26 Ambele cazuri ( 114 și 115) sunt asistente medicale. Caz 116 Barbat, 60 ani,…

- In dupa amiaza zilei de ieri, 3 martie 2020, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, de catre o femeie din Zlatna, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in municipiul Alba Iulia, a fost agresata de soț. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de…

- Un barbat din Statele Unite ale Americii s-a transformat in femeie, dupa ce soția lui a murit, iar el a ramas singur sa iși creasca fiul. Acum, planuiește sa se casatoreasca cu invațatoarea copiulului sau.