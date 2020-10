Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Wsconsin, Statele Unite ale Americii, desfașoara o investigație, dupa ce un barbat a descoperit pe malul lacului Michigan ceva care parea a fi un creier. Descoperirea macabra facuta pe o plaja din SUA De altfel, autoritațile locale nu cred ca respectivul ”creier” provine de la un om,…

- ”A lasat Statele Unite ale Americii pentru a se stabili in Alba Iulia și a-și deschide o afacere din banii munciți de el in Boston. Vorbim despre Florea Paul Victor, un tanar de 25 de ani, care candideaza independent la Consiliul Local Alba Iulia. Paul a absolvit Școala Generala din Alba Iulia, a […]…

- O femeie din Statele Unite, care are nu mai puțin de 15 copii, este insarcinata cu al 16-lea, la nici trei luni de la ultima naștere. Mai mult, spune ca nu exclude posibilitatea de a face și mai mulți copii pe viitor, pentru ca ea și soțul nu folosesc deloc contraceptive.

- O femeie in varsta de 37 de ani, din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, a adus pe lume 15 copii, insa nu se oprește aici. La doar trei luni de cand a nascut, ea a anunțat ca e din nou insarcinata.

- O femeie din Statele Unite ale Americii a povestit ca a nascut un copil, la varsta de noua ani, dupa ce a fost violata de un diacon. A ajuns sa se marite cu agresorul și sa mai nasca cinci copii, pana la 16 ani. Mama ei a invinuit-o pentru intreaga poveste. Acum, la 59 de ani, a povestit totul.

- Caz cutremurator! Un barbat și-a injunghiat partenera chiar inainte de a o duce la altar. Cum s-a intamplat totul și prin ce clipe de coșmar trece acum baiețelul victimei? Un barbat și-a injunghiat iubita inainte de nunta Scene șocante in Statele Unite ale Americii! Un barbat și-a injunghiat mortal…

- Coronavirusul nu e o gluma, iar oamenii ar trebui sa-l ia in serios. Aceste lucruri sunt spuse cu ochii in lacrimi de o mama din Florida, Statele Unite ale Americii, care și-a pierdut doi copii, in doar 11 zile, din cauza virusului SARS Cov-2.

- Un copil in varsta de șase ani din Statele Unite ale Americii, Bridger Walker, a fost numit „erou”, de vedete ca actorii Anne Hathaway și Mark Ruffalo, dupa ce s-a luptat cu un caine care i-a atacat sora mai mica. Baiatul are acum fața mutilata.