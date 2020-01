Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat indian, de 27 de ani, a marturisit la televizor, in direct, ca și-a ucis prietena. In timpul marturisirii sale, acesta i-a spus unui prezentator ca a ucis-o, pentru ca privind casatoria lor cu familia femeii au eșuat, informeaza BBC . Maninder Singh, s-a dus la postul TV News 18 din orașul…

- A baut pana și-a pierdut mințile. Un barbat de 63 de ani și-a lovit mortal amicul de pahar, de 43 de ani, pana acesta si-a dat suflarea. Crima avut loc luni, in jurul orei 16:00, in satul Negrea, raionul Hancești, in locuinta unui alt barbat, cu care cei doi au consumat alcool.

- Doua femei au fost gasite moarte, iar un barbat a fost grav ranit intr-o casa din localitatea Crawley Down din Marea Britanie. Polițiștii au arestat un barbat suspectat de comiterea dublei crime, relateaza Mirror.Din primele informații, anchetatorii britanici au indicii potrivit carora cele doua femei…

- Un barbat a descoperit ca imbracamintea sa a fost aspru judecata de personalul de la un fast food dupa ce i s-a scris „din greșeala” o jignire pe nota de plata. Acesta a spus ca „nu este suparator, dar sunt trist”.

- "Procurorii DIICOT au retinut un inculpat acuzat de infractiunea de viol in forma agravata asupra victimei majore din dosarul Caracal, infractiune pedepsita cu inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. Inculpatul, in varsta de 46 ani a intrat in atentia DIICOT inca de…

- Trei americani de culoare, condamnați la inchisoare pe viața cand erau adolescenți, au fost achitați și eliberați luni dupa ce au petrecut 36 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare, scrie AFP.Un tribunal din Baltimore, la nord de Washington, a stabilit ca Alfred Chestnut, Andrew Stewart…