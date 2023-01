Un bărbat suspect că este autorul dublei crime de la Bran a fost reținut luni seara Un barbat suspect ca ar fi autorul dublei crime de la Bran a fost retinut, luni seara, de catre procurorii brasoveni. Potrivit oficialilor Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, el si-a recunoscut partial faptele, marturisind ca i-a ucis pe cei doi soti cu un cutit si un topor, pe motiv ca avea un conflict mai vechi cu barbatul, care ii era var. Varul pompierului gasit mort, luni dimineata, intr-o vila din comuna Bran, satul Simon, a fost retinut, luni seara, ca fiind principalul suspect in cazul dublei crime. Potrivit procurorilor, barbatul i-ar fi ucis pe cei doi, dupa ce a intrat in casa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din București si-a inscenat rapirea. Si-a pus un prieten sa il filmeze legat de maini si de picioare, sa trimita imaginile mamei sale si sa-i ceara 1.500 de euro. Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii Criminale Sector 5, sub supravegherea…

- Ministerul Justiției a anunțat ca incepe procedura de selecție a candidaților pentru posturile de procuror general, procuror șef DNA și procuror șef al DIICOT. Procedura se refera la „selecția procurorilor in vederea formularii catre Președintele Romaniei a propunerilor de numire pentru ocuparea urmatoarelor funcții…

- Ministerul Justiției a anunțat ca incepe procedura de selecție a candidaților pentru posturile de procuror general și procuror șef DNA. Procedura se refera la „selecția procurorilor in vederea formularii catre Președintele Romaniei a propunerilor de numire pentru ocuparea urmatoarelor funcții vacante…

- Barbatul de 25 de ani din comuna Calarasi, judetul Dolj, acuzat ca a omorat un barbat de 57 de ani din aceeasi localitate dupa care a fugit, a fost gasit și prins, luni seara, de echipele de cautare formate din politisti si jandarmi, pe un camp din extravilanul comunei. Acesta este banuit de comiterea…

- Un barbat din Satu Mare a incercat sa iși ucida fosta soție și i-a desfacut prezoanele de la roțile mașinii. Barbatul se pare ca a mers la locul de munca al femii, i-a desfacut prezoanele de la roțile mașinii ei și apoi a anunțat-o pe aceasta ca la locuința tatalui ei ajuns ambulanța, conform Presa…

- Fostul președinte peruan Pedro Castillo a avut joi prima audiere in instanța in legatura cu arestarea sa sub acuzația de rebeliune, in timp ce succesoarea sa a facut primele declarații de la palatul prezidențial dupa o zi de mare dramatism care a șocat regiunea. Fostul președinte destituit al Peru,…

- Rusia s-a dedat la „crime de razboi sistemice” oriunde a desfasurat trupe in Ucraina, a acuzat ambasadoarea americana responsabila de justitia penala internationala, Beth Van Schaack. Aceasta se declara increzatoare ca responsabilii rusi vor fi in cele din urma adusi in fata justitiei.„Exista tot mai…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au reținut pe Dascalu Florea, director CNAIR, șeful Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi. Procurorii il cerceteaza pe director pentru luare de mita, trafic de influenta in forma continuata si permiterea accesului unor persoane neautorizate…