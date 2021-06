Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani a fost impușcat mortal in orașul american Houston din Texas, joi, 10 iunie, dupa o confruntare cu mai mulți rezidenți care l-au surprins urinand in mijlocul strazii, relateaza HotNews.ro, care citeaza Insider. Suspectul nu a fost deocamdata identificat.Poliția texana afirma ca…

- Doi copii si un batran au fost impuscati mortal pe o strada dintr-o comuna de langa Roma. Autorul atacului a fost gasit decedat intr-o casa din apropiere. Din primele informații se pare ca atacatorul s-ar fi sinucis. Poliția urma sa descinda la locuința cu pricina. Barbatul se baricadase timp de cateva…

- Un tanar a fost impușcat mortal in orașul american Houston din Texas, dupa ce s-a certat cu un localnic suparat ca l-a vazut urinand in mijlocul strazii, relateaza Insider . Poliția locala a afirmat intr-un comunicat ca ofițerii au ajuns la locul crimei joi la ora 22.25, dupa ce au fost semnalate mai…

- Paisprezece persoane au fost ranite vineri noapte spre sâmbata, dintre care doua grav, fiind împușcate pe o strada în Austin, Texas, a spus poliția, care cauta doi suspecți, potrivit AFP.Mai multe împușcaturi au fost raportate în jurul orei 1:30 (ora locala), pe o strada…

- CHIȘINAU, 7 iun – Sputnik. Accident grav pe șoseaua Hancești-Mereșeni. Un barbat de 87 de ani a fost lovit de un automobil in timp ce traversa neregulamentar strada. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al IP Hancești, Cristina Vicol, pentru Sputnik Moldova. © Photo : IP HanceștiAccident…

- Un bebelus de doar opt luni a fost impuscat mortal vineri de fratele sau in varsta de trei ani, dupa ce copilul a gasit un pistol in apartamentul familiei din Houston, Texas. La momentul incidentului, patru adulți erau in casa, informeaza The Guardian, citata de Observatornews . Baiatul a gasit pistolul…

- O persoana a fost impușcata mortal joi si alte șase au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un atac armat la o fabrica de mobila din statul american Texas, a anuntat politia locala. Presupusul autor al tirurilor a fost arestat si este vorba despre un angajat al fabricii de pe platforma industriala…

- Impușcaturi in plina strada in sectorul Botanica. Cazul a avut loc in jurul orei 19:00. Un echipaj al Poliției care patrula pe strada Decebal din Capitala, la un moment dat, au auzit o impuscatura.