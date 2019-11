Un bărbat ştie cine este "creierul" care a ucis o jurnalistă de investigaţii. Acesta a fost graţiat Un barbat care sustine ca stie cine este ''creierul'' asasinarii jurnalistei de investigatii malteze Daphne Caruana Galizia a fost gratiat luni, transmite politico.eu.



Gratierea este extinsa la ''alte infractiuni in care se presupune ca Theuma ar fi putut fi implicat, dar poate fi retrasa daca el nu respecta conditiile impuse''.



Premierul maltez Joseph Muscat a oferit gratierea saptamana trecuta dupa ce Melvin Theuma, care a fost arestat pentru spalare de bani, declarase ca poate face legatura intre persoana suspectata de ordonarea uciderii jurnalistei Daphne Caruana Galizia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

