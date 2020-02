Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost prins in aceasta dimineata de jandarmii din Harsova, la scurt timp dupa ce i a luat 1000 de lei unui tanar, prin amenintarea cu un cutit. In dimineata zilei de 31 ianuarie, in jurul orei 04.00, printr un apel la numarul de urgente 112, un barbat a reclamat ca…

- Un barbat condamnat in 1999 pentru uciderea fostei sale sotii si a noului partener al acesteia a fost executat miercuri in statul american Georgia, relateaza AFP, scrie News.ro.In varsta de 66 de ani, Donnie Lance a primit o injectie letala in penitenciarul din Jackson, in sud-estul Statelor…

- Alexander Zverev (22 de ani, 7 ATP) a declarat ca va dona intreaga suma de bani pe care o va caștiga la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. „Am spus-o de mai multe ori. Nu prea ma intereseaza banii. Joc tenis pentru ca iubesc acest sport, iubesc sa joc pe arenele mari, in fața tribunelor…

- Mii de oameni și-au pierdut casele in incendiile devastatoare din Australia. Printre australienii care au trait și traiesc un coșmar, se afla și un barbat din New South Wales, potrivit ladbible.com.Australianul a pierdut casa familiei din nordul New South Wales, iar locuința nu era asigurata. Dar omul…

- ​Manuscrisul original al manifestului scris în 1892 de Pierre de Coubertin va fi vândut la licitatie saptamâna viitoare, la New York, casa Sotheby's estimând ca documentul va fi cumparat cu un milion de dolari. Licitatia va avea loc miercuri.În manifest,…

- Un barbat de 37 de ani, din orasul Hateg, a fost retinut de politisti dupa ce fosta sa sotie a reclamat faptul ca acesta i-a pulverizat spray lacrimogen in fata, desi individul avea un ordin de restrictie prin care i se interzicea sa se apropie de ea la mai putin de 150 de metri, a informat marti…

- In data de 02.12.2019 in jurul orelor 13:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg, au fost sesizați prin plangere de catre o femeie in varsta de 36 ani, din orasul din Hațeg, judetul Hunedoara, despre faptul ca in seara zilei de 30.11.2019 cand s-a intors la domiciliu, fostul soț, in varsta…

- Un cuplu din New York a participat la o licitație „pe nevazute” și au cumparat conținutul unui garaj. Mai exact nici vanzatorul și nici cumparatorul nu știau ce se afla in acea incapere. Ce a urmat intrece orice imaginație.