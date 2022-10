Un bărbat și o femeie, călcați pe trecerea de pietoni, în Dej Un barbat și o femeie, ambii de 41 de ani, au fost loviți pe trecerea de pietoni de catre o femeie de 34 de ani. Cele doua persoane au avut nevoie de ingrijiri de specialitate, fiind transportate la spital. ”Politistii au fost sesizati pentru a interveni la un accident produs pe strada Avram Iancu din municipiul Dej. Din primele informatii, o femeie in varsta de 34 de ani, din municipiul Dej, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada mentionata mai sus, ar fi surprins si accidentat 2 persoanele aflate in traversarea partii carosabile, pe trecerea pentru pietoni, respectiv un barbat si o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

