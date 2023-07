Un bărbat și fiul său, bătuți fără milă într-un supermarket din București Un barbat și fiul sau au fost batuți, miercuri, intr-un supermarket din cartierul Titan din București, pe motiv ca le-au reproșat unor tineri ca s-au bagat in fața la coada. Unul din martori a povestit ca la in incinta supermarketului se aflau mai mulți agenți de paza, insa niciunul nu a intervenit. O femeie care a fost martora la incident a povestit cum barbatul și fiul sau așteptau sa plateasca la casa de marcat, cand in fața lor s-au așezat patru tineri. Barbatul le-a atras atenția, insa aceștia nu l-au luat in seama, chiar au inceput sa il injure și sa il amenințe. Dupa ce și-a achitat cumparaturile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, tata si fiu, au fost batuti, miercuri seara, de alti patru barbati, intr-un supermarket Lidl, situat in cartierul Titan din Bucuresti, iar paznicii magazinului nu au intervenit, informeaza Aktual24.Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 18:00, in supermarketul Lidl de pe strada Bratarii,…

- Un barbat in varsta a fost batut cu salbaticie, marți seara, intr-un supermarket situat in cartierul Titan, din București. El a fost atacat de patru tineri pentru ca le-a reproșat ca se baga in fața la rand. Intre agresori și victime existase, anterior, u

- Un barbat și fiul lui au fost batuți de patru tineri intr-un supermarket din cartierul Titan, din București, pentru ca le-au reproșat ca se baga in fața la rand, potrivit autoritaților. Un martor a povestit ca deși erau mai mulți paznici prezenți niciunul dintre ei nu a intervenit.

- Bataia a avut loc marti, in jurul orei 18.00, in supermarketul de pe strada Bratarii. O femeie, cadru medical, martor la acest incident, a declarat pentru aktual24.ro ca nimeni de la paza nu a intervenit. „A fost nevoie ca eu sa ma bag intre ei, am reusit sa ii opresc”, a relatat femeia.„Un tata, un…

- Campania de recrutare si selectie a rezerviștilor voluntari in Armata Romana a fost prelungita cu o luna. Noua data limita este 28 iulie, dupa ce termenul inițial fusese 30 iunie, potrivit unui anunț al Ministerul Apararii Naționale. Vor fi scoase la concurs 2.187 de locuri de rezervisti voluntari (ofițeri,…

- Doi copii au fost batuți și umiliți de un adolescent mai mare, intr-un parc din Mogoșoaia. Scandalos este faptul ca individul le cere bani copiilor ca sa poata sa treaca strada fara sa fie batuți. In imaginile postate pe rețelele sociale, se vede cum adolescentul mai mare ii amenința și ii bate cu pumnii…

- O actrița de la un teatru din București a facut publice, pe o rețea de socializare, momentele grele a trecut, in plina zi, in parcul Cișmigiu, aflat in apropierea sediului Primariei Capitalei. Andreea Hristu a povestit, joi, ca a fost batuta in Cișmigiu. Tanara – actrița la Teatrul Excelsior din București…