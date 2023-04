Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și fiica sa au fost uciși intr-un atac lansat de ruși, duminica, la primele ore ale dimineții, anunța autoritațile ucrainene. Un barbat in varsta de 50 de ani și fiica sa de 11 ani au murit in urma unui atac cu rachete asupra unei cladiri rezidențiale din Zaporojia, potrivit autoritaților…

- Trei civili au fost ucisi si doi raniti, duminica, in bombardamente rusesti asupra unei cladiri rezidentiale in regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei au anuntat oficiali regionali, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Trei civili au fost ucisi si doi raniti, duminica, in bombardamente rusesti asupra unei cladiri rezidentiale in regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei au anuntat oficiali regionali, relateaza The Kyiv Independent.

- Trei civili au fost ucisi sambata in bombardamente rusesti asupra orasului Herson din sudul Ucrainei, iar un alt civil a murit in regiunea estica Donetk, au declarat oficiali regionali, potrivit Reuters, potrivit news.ro.Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a declarat ca trei persoane, inclusiv…

- Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupata de armata rusa, a fost deconectata de la reteaua electrica ucraineana dupa un atac cu rachete rusesc, a anuntat joi societatea de stat Energoatom, operatorul nuclear ucrainean, intr-un comunicat in care avertizeaza asupra riscului de a se produce…

- Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupata de armata rusa, a fost deconectata de la reteaua electrica ucraineana dupa un atac cu rachete rusesc, a anuntat joi societatea de stat Energoatom, operatorul nuclear ucrainean, intr-un comunicat in care avertizeaza asupra

- Rachete rusesti au lovit vineri instalatii electrice in Ucraina, unde presedintele Volodimir Zelenski s-a intors dintr-o vizita in capitalele occidentale, iar oficialii ucraineni au declarat ca o ofensiva ruseasca mult asteptata este in curs de desfasurare in Est, relateaza Reuters. Fortele armate ucrainene…

- Rusia a lansat joi seara un atac cu drone si rachete asupra unor tinte din sudul si estul Ucrainei, potrivit unor oficiali si localnici care spun ca au auzit explozii puternice, relateaza The Guardian. Sirenele pentru raiduri aeriene au rasunat in mare parte din tara joi seara tarziu, scrie news.ro.…