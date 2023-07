Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și fiica lui de 16 ani au murit, iar mama fetei a fost grav ranita dupa ce mașina lor s-a ciocnit cu un TIR. Accidentul s-a produs vineri noapte pe DN2C, in localitatea buzoiana Padina, scrie News.ro. In timp ce conducea un autoturism pe DN 2C, dinspre Pogoanele catre Padina, un sofer, de…

- Tragedia a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina din județul Buzau. Atat tatal cat și fata au murit pe loc. Șoferul camionului, in varsta de 33 de ani, a ajuns la spital.Ranita a fost și o a treia pasagera, o femeie de 46 de ani, din mașina zdrobita. Anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca șoferul…

- Soferul unui autoturism si una dintre pasagere, in varsta de 16 ani, au murit in noaptea de vineri spre sambata intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina. Circulația in zona a fost restricționata mai bine de doua ore, timp in care s-a desfașurat cercetarea la fața locului.…

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața, marți dimineața, intr-un accident cumplit pe autostrada A1. Șoferul conducea un autoturism care s-a ciocnit violent de un TIR. Impactul i-a fost fatal tanarului din Ialomița, care a murit pe loc.

- Accident mortal in orașul Ovidiu din județul Constanța! Un barbat in varsta de 63 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost spulberat de o mașina, chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul are vasta de 24 de ani.

- O femeie din Galați a murit, in urma cu puțin timp, dupa ce mașina ei a fost implicata intr-un accident rutier grav. Aceasta era mama unei fetițe de 14 ani, care se afla in aceeași mașina cu ea in momentul tragediei.

- Coliziune grava, in sudul țarii. Un automobil s-a tamponat cu o camioneta ce aparține serviciului poștal. Din nefericire, șoferul a decedat, scrie presa locala . Totul s-a produs miercuri dimineața 3 mai, la intrarea in UTA Gagauzia, din direcția satului Ciucur-Mingir.