O femeie a fost abuzata de tatal ei ani la rand și nu a spus nimic. In cele din urma, tanara și-a facut curaj și a vorbit in sala de judecata despre terorile la care a fost supusa. John Murphy, in varsta de 61 de ani, este monstrul care si-a abuzat fiica, furandu-i acesteia inocenta […]