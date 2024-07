Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat risca sa fie condamnat la inchisoare pe viața pentru ca a strangulat-o pe soția sa pana la moarte și a aruncat cadavrul acesteia in rau, intr-o valiza. La crima ingrozitoare ar fi asistat și copiii lor.

- Aminan Rahman risca o inchisoare pe viața pentru ca a sugrumat-o pe Suma Begum pana la moarte și i-a aruncat cadavrul in Tamisa. Evil Aminan Rahman a sugrumat-o pe Suma Begum intr-un apartament din estul Londrei in noaptea de 29 aprilie anul trecut. Crima ingrozitoare a fost asistata de cei doi copii…

- Caz halucinant! O mama și-a ucis propriul copil, iar mai apoi a dat-o disparuta. Crima a fost de-a dreptul macabra și a șocat autoritațile. Iata modul ingrozitor in care a fost gasit trupul neinsuflețit al micuței Darina și ce s-a intamplat cu mama criminala.

- Un barbat din Alba, obligat sa stea la doi metri distanța de soția sa, timp de jumatate de an. Ce s-a intamplat intre cei doi Un barbat din Alba nu mai are voie sa se apropie de nevasta sa, timp de jumatate de an. Acesta trebuie sa stea la o distanța de minim doi metri. Este vorba despre o masura impusa…

- Un barbat de 53 de ani a fost retinut de politistii din Bucuresti, dupa ce si-a urmarit sotia in trafic, a spart geamul masinii si a lovit-o. A fost prins la granita, cand incerca sa iasa din tara, fiind ulterior arestat, transmite News.ro.

- A fost prins recidivistul care a ucis din nou: Criminalul o omorat o femeie și i-a ascuns trupul intr-un fost poligon de tragereUn barbat a fost retinut de procurorii din Petrosani dupa ce in urma cu doua luni a omorat o femeie si i-a ascuns trupul pe un teren din apropierea fostului poligon de tragere…

- Crima șocanta in Argeș! Un barbat și-a ucis cu sange rece soția. Aceasta a murit, dupa ce a fost lovita cu ciocanul de batut șnițele. Cea care a anunțat poliția a fost chiar mama criminalului, ingrozita de ceea ce s-a intamplat.