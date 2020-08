Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a sarit de pe placa sa de surf pe un rechin care ii atacase soția și a lovit cu pumnii pradatorul, pana ce acesta i-a dat drumul soției și a plecat, potrivit BBC.Chantelle Doyle, o femeie de 35 de ani, facea surf in Port Macquarie, oraș portuar și stațiune balneara cunoscuta in Australia,…

- Un barbat a sarit de pe placa sa de surf direct pe un rechin care ii atacase soția și a lovit in mod repetat animalul pana cand l-a facut sa plece, scrie BBC, care preia relatari din presa australiana.

- Scene șocante intr-un magazin din Luduș, Mureș. Un barbat și-a luat la bataie soția care ii reproșase ca nu purta masca de protecție. Poliția a intervenit in scandal și s-a incheiat cu dosar penal și amenda pentru soțul nervos.

- Un barbat din comuna Saliștea a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea soția. Este cercetat pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit in localitatea…

- In data de 23.06.2020, in jurul orei 20:40, politistii au fost sesizati de o femeie din comuna Vata de Jos cu privire la faptul ca sotul sau, un barbat in varsta de 33 de ani, a agresat-o. In urma sesizarii, in cel mai scurt timp, la fata locului s-a deplasat o patrula de intervenție, care…

- Un polițist din Cluj-Napoca este acuzat ca și-a lovit soția și are dosar penal. In scandal a intervenit și socrul agentului, care a sarit sa iși apere fiica, insa a fost lovit la randul sau.

- Un barbat din Timis care intentiona sa se sinucida, asezandu-se pe sinele de care ferata dupa ce barierele s-au lasat, a fost salvat, miercuri seara, de catre pompierii si martorii la incident.

- Un barbat in virsta de 61 ani, din localitatea Tibucani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind banuit de comiterea infracțiunii de violența in familie, mai exact ca si-a batut sotia. “La data de 19 mai, polițiștii Sectiei de Politie Rurala Urecheni au identificat și reținut pentru 24 de…