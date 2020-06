Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Dulcesti au reținut pentru 24 de ore un barbat din localitatea Dulcesti, banuit ca ar fi incalcat ordinul de protecție provizoriu. “Din cercetari a reieșit ca, la data de 23 iunie, un barbat de 33 de ani s-ar fi deplasat la locuinta mamei sale unde, pe…

- Refuzul recoltarii probelor biologice de sange in cazul șoferilor cu halena alcoolica depistați in trafic constituie o circumstanța agravanta pentru aceștia. Chiar daca unii dintre ei cred ca lipsa probelor ii poate scapa de responsabilitate sau le poate aduce clemența, acuzația de „refuzul ...

- Ziarul Unirea Un barbat urmarit international pentru viol in Grecia, prezentat magistratilor Curtii de Apel Alba Iulia pentru dispunerea masurilor legale: A fost de polițiștii hunedoreni La data de 06.05.2020, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au derulat o acțiune pe raza comunei Ilia,…

- Codin Maticiuc a surprins pe toata lumea cand s-a 'cumințit', alaturi de o bruneta superba, care i-a daruit o fetița. Actorul este discret atunci cand vine vorba de viața lui personala, insa, acesta a vorbit despre mama copilului sau, intr-un interviu acordat revistei VIVA!„Iubita mea este o persoana…

- O patrula de jandarmi din Bucuresti a avut, marti seara, parte de o situatie la limita dintre ras si plans. Un barbat a incercat sa se legitimeze cu un document intitulat „ENTITATEA SUVERANA INDIVIDUALA EXEMPT”.

- La data de 20 aprilie 2020, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit la o locuința din comuna Sohodol unde era semnalata o fapta de violența in familie. Potrivit IPJ Alba, in urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca un barbat de 70 de ani ar fi agresat-o…

- Coronavirusul a mai rapus 10 persoane astfel incit numarul deceselor in Romania a ajuns la 372. Este vorba de persoane cu varste cuprinse intre 47 și 92 de ani din Maramureș, Timiș, Hunedoara, Brașov și Vrancea. Deces 363 Barbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul…