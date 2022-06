Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 89 de ani, din Anglia, a fost trimis in judecata dupa ce a iesit la iveala ca in urma cu 40 de ani și-a ucis soția pentru a putea continua o aventura. Cadavrul a fost gasit dupa ce barbatul a vandut casa si fosa a fost golita, informeaza Digi24. David Venables este judecat acum pentru…

- Un individ din județul Iași a fost condamnat definitiv la 5 ani de pușcarie, dupa ce a fost acuzat ca și-a taiat mama cu drujba. Decizia a fost luata recent de Curtea de Apel Iași. Oamenii legii spun ca Ion Sarluceanu și-ar fi taiat mama cu drujba din cauza consumului de alcool și al unui […] Articolul…

- Un ieșean acuzat ca și-a violat soția, dupa care victima a decedat, a scapat de o parte din pedeapsa primita inițial. Astfel, judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au admis recent apelul formulat de Ștefan Laurian Juncu. Printr-o sentința definitiva, magistrații au diminuat condamnarea primita…

- Dupa ce a renunțat la un contract incheiat cu E.ON, un barbat din Iași a fost notificat ca trebuie sa plateasca o datorie de 0,01 lei. Ieșeanul s-a straduit sa plateasca datoria, dar și-a dat seama ca-l costa de 400 ori mai mult. Un barbat din Iași a trecut printr-o situație hilara, dupa ce a […] Articolul…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 22 de ani, cu plaga injunghiata, a fost gasit in Oradea. In urma necropsiei, anchetatorii au stabilit ca acesta s-a injunghiat in inima. Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a transmis ca trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit in Oradea si prezenta urme de…

- Un apel la 112 a luat o turnura neasteptata pentru un barbat de 37 de ani. Acesta apelase serviciul de urgenta ca sa anunte ca un sofer il sicaneaza in trafic, pe raza comunei brailene Viziru. Politistii Biroului Sectiei 5 Politie Rurala Viziru au fost sesizati printr-un apel la 112 de un barbat, in…

- Astazi, 3 mai 2022, autoritatile din Iasi au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc. Masura a fost dispusa dupa ce in urma activitaților desfașurate de politistii ieseni a fost identificat inculpatul…

- Doua persoane au ajuns la spital chiar in ziua de Paste, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN21, in localitatile Slobozia Noua si Iazu. Unul dintre raniti este chiar soferul care a provocat incidentul, un barbat baut care a pierdut controlul asupra directiei. Conform IPJ Ialomita,…